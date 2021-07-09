共同詳訊2：東京奧運首都圈場館決定採用無觀眾方式

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【共同社7月9日電】

關於東京奧運會，8日決定在東京、神奈川、千葉和埼玉1都3縣首都圈的比賽場館均採用無觀眾的「空場」方式。東京奧組委、東京都、日本政府、國際奧委會（IOC）和國際帕運委會（IPC）代表出席的五方磋商上正式敲定了此事。日本政府當天決定向東京都又一次發佈新冠疫情緊急事態宣言，並且延長對3縣的「防止蔓延等重點措施」。有鑑於此，為減少疫情擴大風險而放棄了接納觀眾。

宮城、福島、靜岡3縣的場館則維持「場館容納人數50%以內且最多1萬人」的觀眾上限。茨城縣允許白天僅限縣內部分中學生入場，夜間則空場辦賽。有關北海道，奧運相丸川珠代稱「正在討論」。判斷帕運會觀眾應對措施的日期從原計劃的16日延後至8月8日奧運會閉幕後。

奧組委主席橋本聖子在7月8日的記者會上表示「雖然很遺憾，但我們認為決定空場辦賽能得到更多人對舉辦奧運的理解」，向批評意見高漲的國民謀求了理解。門票收入將減少，奧組委計劃收縮志願者和醫療態勢的規模。

這是在距離23日奧運會開幕約2週前，把方針從所有場館在一定限制下接納觀眾，改成了在包括舉辦城市的首都圈採用空場方式。觀眾應對措施因感染狀況而各異，開閉幕式和眾多比賽空場舉行，本屆奧運將成為逾百年的現代奧運歷史上極其罕見的大賽。

東京都知事小池百合子強調「優先的是確保安全安心」，8日抵達日本的IOC主席巴赫表示「無論何種措施，若有必要都將給予支持」。 橋本透露稱，有關馬拉松...