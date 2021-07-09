文科省將給積極改革入學考試的大學增發補貼

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【共同社7月8日電】8日獲悉，日本文部科學省將創設一項制度，針對採用綜合性英語能力評估、充實論述題等積極致力於入學考試改革的大學，增加發放補貼。文科省預計會放棄在大學入學共通考試中導入“英語檢定”等的構想，因此將敦促各大學實施在各自的入學考試中能夠測試多種多樣能力的改革。 文科省計劃最快首先針對面向國立大學明年春季入學者的考試，調查改革的實際成果，若判定是優秀舉措，就增加運營費交付金的金額。從翌年入學考試起，在私立大學也導入擴大補助金的機制。文科省表示尚未敲定金額的增加幅度。 據文科省介紹，設想的判斷標準包括：是否通過活用英語檢定等，在入學考試中檢測考生聽說讀寫4項技能；是否在各科考試中出了需要考生思維能力和判斷能力的論述題。 此外，預計還將評估是否顧及經濟貧困或是殘障考生。為了接納留學生和有著多種多樣履歷的學生，大學是否通過允許秋季入學來讓入學時期靈活化，也將是評估對象。（完）