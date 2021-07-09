奧組委主席就決定空場道歉 相關人員可入場

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【共同社7月9日電】

鑑於已就東京奧運會決定在東京、神奈川、千葉和埼玉1都3縣首都圈的比賽場館採用無觀眾的「空場」方式，東京奧組委主席橋本聖子8日晚召開記者會稱「雖然很遺憾，但我們認為決定空場辦賽能得到更多人對舉辦奧運的理解」，向批評意見高漲的國民謀求了理解。門票收入將減少，奧組委計劃收縮志願者和醫療態勢的規模。

決定空場辦賽後，奧運相關人員的入場將被投以嚴厲目光。秘書長武藤敏郎表示國際奧委會（IOC）委員等作為「奧運相關人員而非觀眾」可以入場，但也強調將力爭削減人數。 對於在距離奧運會開幕約2週之際決定空場，橋本致歉說：「不得不視感染狀況來做出決定。我向一直期待的人們道歉。」對於運動員，她表明決心稱：「將盡全力打造能展現精彩表現的舞台。」

日本政府向東京都發佈緊急事態宣言，但包括「防止蔓延等重點措施」對象地區在內，體育活動的觀眾人數上限維持「場館容納人數50%以內且最多5000人」。關於就奧運會應對舉措做出更嚴格判斷的理由，武藤列舉了多項比賽同時實施的特點，解釋說「奧運會的人流量比其他活動更大」。

關於在札幌市舉辦的馬拉松和競走、途經山梨縣的自行車公路賽等使用公路的戶外比賽，將要求民眾不要沿路觀賽。（完）