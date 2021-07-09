聚焦：專家警告和輿論促成菅義偉同意空場辦奧運

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【共同社7月9日電】東京奧運會的觀眾應對問題在各種混亂之後，最終敲定在1都3縣的首都圈比賽場館採用無觀眾的“空場”方式。由於新冠疫情緊急事態宣言與空場直接相關，一直對發佈宣言猶豫不決的首相菅義偉“被攻陷”，以此為契機敲定了走勢。其背景原因是專家對東京都疫情趨於嚴峻的警告。據分析，根深蒂固的反對接納觀眾的社會輿論也產生了影響。此前爭取接納觀眾的奧組委也一再迷失方向。 ▽風向 “若發佈宣言，那就是空場了。”7日在首相官邸，基本決定發佈宣言的菅義偉無力地對身邊人士這樣說。這是他放棄對接納觀眾的執著的瞬間。 對於菅義偉而言，舉辦打上“人類戰勝新冠疫情的證明”標籤的奧運會，是為數不多的提振政府支持率的方法。“若舉辦，氣氛一定會熱烈”、“空場的話，會有挫敗感”，菅義偉多次向身邊人士這樣表示。在預計秋季的解散眾院舉行大選前，他描繪的藍圖是通過接納觀眾的奧運，起到提振政權的作用。 日本政府、奧組委和東京都等6月21日決定奧運場館的觀眾人數上限最多為1萬人。看起來觀眾問題已經解決，但進入7月後風向開始轉變。契機是預測感染人數趨勢的專家分析結果。 即便考慮到疫苗普及，東京都7月內的單日感染人數也將超過1000人……上週的內部會議上出示了這樣的結果。“若增至這種程度，應該儘早採取措施”（首相官邸消息人士語），出現了考慮空場的儘早發佈宣言的方案。菅義偉雖然當時似乎興趣不大，但之後不久即表示“感染人數逐漸增...