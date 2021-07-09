日本研究發現有機EL照明比LED更助眠

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【共同社7月9日電】日本山形大學教授城戶淳二（有機電子學）等人的研究成果日前在英國科學雜誌網絡版上發表，睡前照射有機EL燈的話，可能比LED燈更能實現深度睡眠。該研究認為，控制照明可能是實現舒適睡眠的關鍵。 這是與隸屬於筑波大學國際統合睡眠醫科學研究機構的教授德山薰平等人開展的聯合研究。他們讓10名25、26歲的男性就寢前從晚上8點分別照射4小時有機EL光和LED光並睡到次日早晨7點。 結果發現，有機EL光能讓促進睡眠的荷爾蒙“褪黑素”分泌變得正常，睡眠時的能量消耗量減少，身體內部溫度變低。據悉，這些都是深度睡眠時可見的現象，與LED光相比可能有助於舒適睡眠。 實驗中發現，調暗燈光的情況下，體溫也會降低。城戶指出：“即便是LED燈，就寢前切換為小燈泡色等，不要讓家中太亮很重要。” 與作為照明燈被廣泛使用的LED相比，價格較高的有機EL燈尚未得到普及，但後者藍光較少且不刺眼，“更接近自然光”（城戶語）。今後還將進一步分析光與睡眠的關係，力爭開發不妨礙睡眠的照明燈。（完）