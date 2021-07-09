疫情下生活模式變化或影響小學生未來職業意向

Newsfrom Japan

【共同社7月9日電】日本可樂麗公司9日發佈了向今年3月小學畢業生詢問未來職業意向的調查結果。“YouTube播主”在男生中位列第4（去年第16），“藝人、歌手與模特”則在女生中位列第8（去年第14），這可能反映出新冠疫情下居家時間增加後生活模式發生了改變。 男生中居首的是體育運動員，占到16.8%。女生中居首的是護士，占到8.0%。可樂麗指出：“或許是通過電視等看到疫情下工作的護士，希望‘為社會發揮作用’。” 另一方面，醫生在男女生中均位列第9，較去年的第2和第4雙雙下滑。 可樂麗就YouTube播主受青睞分析稱，背後原因在於觀看Youtube視頻的機會增多，進而對出演者產生嚮往。回答“藝人、歌手與模特”的女生中，從具體選擇來看，48.0%為聲優。可能是受到人氣動漫《鬼滅之刃》等令人們關注到聲優職業的影響。 問卷調查於今年1至3月實施。參與向阿富汗捐贈舊書包活動的1033人作答。（完）