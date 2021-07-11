日本逾7成老年人完成第1次疫苗接種

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【共同社7月11日電】10日從日本政府的統計獲悉，65歲以上老年人中約75%至少接種了1次新冠疫苗。預計大多數將在月底前完成第2次接種。首相菅義偉在8日的記者會上稱，“預計本月末將完成對希望接種的老年人的第2次接種”，表現出有信心達成自身提出的目標。今後將以64歲以下人群為主，但各地出現限制預約的動向，如何穩定供應成為課題。 政府的統計顯示，截至9日3548萬老年人中相當於75.1%的2665萬人接受了第1次接種。此外醫務人員等不包括在統計內的老年人也不少，政府的負責人認為“實際接種的人數更多”。 據分析，考慮到被廣泛使用的美國輝瑞公司疫苗的接種間隔為3週，目前已接受第1次接種的大多數人將在月底前完成第2次接種。 各都道府縣中，第1次接種率高的依次是岐阜（86.8%）、佐賀（85.0%）、山形（82.8%）；較低的是大阪（66.0%）、青森（66.4%）、北海道（66.8%）。 政府對策小組會會長尾身茂對最近四五十歲重症患者的增多表示擔憂。他認為是來自印度的德爾塔毒株在國內擴散的影響，強調稱“給這一人群盡快接種疫苗是今後防止疫情擴大的關鍵”。（完）