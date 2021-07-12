濱口龍介新片《駕駛我的車》在戛納上映

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【共同社戛納7月12日電】日本導演濱口龍介的新片《駕駛我的車》入圍第74屆戛納電影節主競賽單元，11日正式上映並博得了滿堂彩。戛納電影節為世界三大電影節之一。 濱口與出演該片的演員三浦透子、霧島REIKA、袁子芸（台灣）出席了首映式。在觀眾起立鼓掌聲中，濱口接過話筒無限感慨地說：“得到大家的熱烈掌聲，我非常激動。看片時就像是在和大家一同經歷一場近3個小時的旅行。” 首映式後接受媒體採訪的濱口表示：“感覺觀眾逐漸被演員們的表演所吸引，讓我切身體會到這是演員把我帶到的戛納。”三浦表示“這是很特別的經歷”，霧島笑著稱“能近距離感受觀眾的反應，非常感動”。 主要獎項的評選結果將在當地時間17日（日本時間18日凌晨）揭曉。 《駕駛我的車》改編自村上春樹的短篇小說。講述了身為舞台劇演員兼導演的主人公（西島秀俊飾）在愛妻（霧島飾）突然去世兩年後前往廣島導演戲劇節，遇到了被任命為專屬司機的沉默寡言的女性（三浦飾），開始直面自己的傷痛。該片將於8月20日在日本上映。 這是濱口作品繼2018年的《夜以繼日》後再次入圍戛納主競賽單元。（完）