東京開始第四次緊急事態宣言 民眾出現防疫疲勞

Newsfrom Japan

【共同社7月12日電】

東京奧運會開幕在即，日本政府12日向東京都發佈了第四次新冠疫情緊急事態宣言，將持續至8月22日。沖繩縣的宣言、埼玉、千葉、神奈川、大阪4個府縣的防止蔓延等重點措施也延長至同樣期限。民眾出現了「防疫疲勞」現象，也有人表示「緊張狀態無法持續」、「不知為何要發佈宣言」。感染人數再度增加，「第五波」疫情來襲的擔憂加劇。

在JR東京站，12日早晨仍有大批工薪族戴著口罩前去上班。東京都港區的一名50多歲女性公司職員不滿地表示：「反復實施同樣的措施感覺沒意義。政府也沒有充分說明為何要發佈宣言。」橫濱市的公司職員鈴木統（79歲）嘆息道：「我因為年紀大了，為預防感染對接觸的地方等很注意，但緊張狀態無法一直持續。」

在那霸市，沖繩縣的一名合同工女性（61歲）稱：「延長是無可奈何的，但多次發佈宣言，人們已開始鬆懈」，對夏季將迎來大批遊客感到擔心。

大阪市北區的阪急大阪梅田站周邊與以往一樣有大量戴口罩的上班族摩肩接踵。大阪府八尾市的公司職員鐮田徹說：「即便延長也習以為常了。希望採取早日提供疫苗等更短期的措施。」有關奧運會，他表示「感覺是很遠地方的事，無法產生實際感覺」。

北海道、愛知、京都、兵庫、福岡5個道府縣的重點措施已在11日解除。（完）