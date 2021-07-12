日企研發源自植物的紙尿褲原料以減輕環境負擔

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【共同社7月12日電】日本觸媒公司將量產源自植物的紙尿褲原料。使用過的紙尿褲目前基本上都被當作垃圾焚燒處理。在全球紙尿褲需求持續增加的形勢下，把源自石油的高吸水性樹脂原料改為源自植物，有助於減輕對環境的負擔。據該公司介紹，量產化屬於全球首創舉措。在日本，面向紙尿褲回收再利用的措施也已啟動。 今年春季，在比利時子公司生產的源自植物的高吸水性樹脂作為生物質材料，獲得了國際認證。據稱，雖然價格變高，但質量不變。首先將向歐洲的紙尿褲廠商等推銷，如果獲得採用，就力爭在約1～2年內量產。據稱，還可以根據顧客的要求，改變混合在樹脂中的源自石油或植物的原料比例。 紙尿褲在保持吸水性能的情況下很難回收再利用，因此大多是焚燒處理。日本觸媒在抑制高吸水性樹脂性能下降的同時，還致力於開發回收再利用的技術。該公司正在福岡縣大牟田市與地方政府等合作，推進回收使用過的紙尿褲進行再利用的實證試驗。（完）