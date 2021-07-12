NEC擬支援200個地方政府建設“智慧城市”

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【共同社7月12日電】日本NEC公司12日表示，計劃到2025年度把對新一代城市“智慧城市”的技術支援擴大到全國200個地方政府。公司將乘著日本政府推進數字化和放寬限制的勢頭，加強運用信息通信技術（ICT）的對各地方政府的提議力度。 NEC迄今在13個地方政府參與智慧城市項目。今後，公司將大力推銷妥善管理財政收支的經營支援、使用人工智能（AI）和人造衛星的防災支援、活用數據來預測擁堵狀況或者制定周遊路線的觀光服務等。 日本政府截至4月公開招募的未來城市國家戰略特區已有31個地方政府表示有意參加，NEC將在其中的12個承擔核心作用。在北海道更別村，NEC計劃推出面向老年人的服務，通過與平板終端上的卡通形象對話來預約車輛或者診療，還可通過人臉識別付款和完成醫院掛號。這些服務是基於“不擅長操作智能手機”、“字太小，看不清”等呼聲。 NEC執行董事受川裕稱“以往的ICT採購以購買（整個系統）為主，但今後將提供‘月單價’等選項”，表示將顧及地方政府的財政負擔。（完）