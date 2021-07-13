自交總聯發表聲明抗議出租車運送奧運人員

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【共同社7月13日電】由出租車司機組成的日本全國汽車交通工會總聯合會（自交總聯）12日發表聲明，對用出租車將東京奧運會及殘奧會相關人員運送至比賽場館和酒店的安排提出抗議。聲明指出未接種新冠疫苗的司機及普通乘客有感染的危險，要求奧組委改變這種“臨時性的不符合常識的運送方式”。 奧運相關人員入境後14天內不能使用鐵路等公共交通，只能乘坐專用巴士或包車，但包車可能數量不足。據國土交通省透露，應奧組委要求，6月15日起作為特例允許出租車用作包車。對象為場館和訓練場等所在地的出租車公司。 據自交總聯稱，只有當奧運相關人員乘坐時，車身上才會張貼紙質標識，下車後普通乘客也可乘坐。聲明指出，部分車輛並未設置隔離擋板等，防疫措施不充分，奧運相關人員下車後的換氣、消毒等措施可能也無法得到貫徹。 聲明還批評特例是“沒有計劃性的權宜之計，無視司機的生命和健康，還會使避免相關人員與普通國民接觸的氣泡方式出現重大漏洞”，要求調整相關安排，至少應限定使用車輛。（完）