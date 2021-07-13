日本宇航員野口預測太空旅遊商務將一舉加速

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【共同社7月13日電】結束約半年太空停留後回國的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員野口聰一（56歲）13日在東京都內接受共同社採訪。他表示期待稱，鑑於美國太空旅遊公司維珍銀河11日（當地時間）成功實施了載人飛行試驗，太空旅行商務“將一舉加速”。 野口表示“馬上就會發生類似價格暴跌的變化”，預測數千萬日元的太空旅遊費用將下跌，普通旅客也能承受。他暢談夢想說：“還可以推出‘與野口一起去太空六日游’。能夠在一天內欣賞極光、加勒比海的珊瑚礁和喜馬拉雅山脈的，只有太空旅遊。” 關於此次完成的自身第三次飛行，野口稱“能夠持續挑戰是一種幸福”，有意今後也進行挑戰。今後將優先讓油井龜美也（51歲）等後輩宇航員飛行，自己則提供支持，但他表示“我也希望參與JAXA開展的國際太空探索”。 野口去年11月乘坐美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船抵達國際空間站，實施了第4次出艙活動，今年5月返回地球。他在空間站累計停留335天多，刷新日本人最長紀錄。（完）