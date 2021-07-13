IOC主席拜會東京奧組委主席確認緊密合作

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【共同社7月13日電】國際奧委會（IOC）主席巴赫13日對東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子進行禮節性拜訪，確認了面向奧運緊密合作以期新冠對策萬無一失的方針。13日距離東京奧運會開幕還有10天，各國和地區運動員等生活的東京晴海奧運村正式開放。奧組委將與IOC合作，全面推進代表團接待和賽事籌備工作。 橋本在會面時積極表示：“雖然存在各種問題，但正在努力解決。將為成功全力以赴。”巴赫對奧組委的工作稱讚道：“準備如此周全的奧運未曾有過。” 在此基礎上，巴赫指出整個奧運期間都將採取嚴格的新冠對策，強調稱：“我認為也能讓日本國民確信為實現安全的奧運而採取了萬無一失的新冠對策。”他示意將力爭舉辦確保包括運動員和日本國民在內所有人安全的奧運。會面在東京都內舉行了約40分鐘，奧組委秘書長武藤敏郎在座。 巴赫8日抵達日本，在線參加了中央政府、奧組委、東京都等圍繞觀眾問題舉行的五方磋商。他從9日起在酒店停留3天，目前僅可在做好防疫措施的基礎上前往事先獲得許可的辦事地點。巴赫與日本首相菅義偉的會談時間協調安排在14日。近期還將與東京都知事小池百合子會談。（完）