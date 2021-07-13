IOC主席巴赫將於16日訪問核爆地廣島

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【共同社7月13日電】日本廣島縣與廣島市13日發佈消息稱，國際奧委會（IOC）主席巴赫已決定16日訪問廣島市內的和平紀念公園。巴赫將向核爆慰靈碑獻花並參觀核爆資料館。長崎縣知事中村法道13日也透露，IOC協調委員會主席科茨將於16日訪問長崎市。 16日是聯合國通過的《奧林匹克休戰決議》期間開始之日，屆時或將呼籲致力於祈求和平。東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子將同行。 廣島縣知事湯崎英彥表示“希望（巴赫）面向實現無核武器的和平世界發出強有力的訊息”，廣島市市長松井一實稱“這是將‘廣島之心’擴展至世界體壇的寶貴機會”，分別表達了期待。 據長崎縣和長崎市相關人士透露，科茨或許也將到訪長崎核爆資料館。中村在13日的縣議會上表示：“希望（科茨）了解核爆的悲慘和非人道性，向全世界發出和平訊息。” 對於巴赫的訪問也出現了反對的聲音。除禁止原子彈氫彈廣島縣協議會（縣原水協）發表抗議聲明外，要求取消訪問的線上簽名活動也在1週內獲得3萬人以上的贊同。 巴赫原計劃5月訪問廣島市並參加廣島市聖火傳遞的儀式，但因東京等地新冠緊急事態宣言延長而放棄。（完）