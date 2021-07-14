共同專訪：巴赫稱日本國民無需恐慌奧運

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【共同社7月14日電】在距東京奧運會開幕倒計時10天的13日，國際奧委會（IOC）主席托馬斯･巴赫（67歲，德國籍）接受了共同社專訪。他就新冠疫情蔓延憂慮根深蒂固的辦賽表示，「日本國民沒必要恐慌。已採取奧運相關人員與日本人明確隔離的措施，希望對奧運會的安全性給予全面信賴。」

巴赫指出，基於專家建議的檢測與防疫「是最嚴格的措施」。當被問及疫情擴大時的應對措施，巴赫未作出正面回答，稱「不做預測」。

巴赫透露計劃21日訪問首個開賽項目壘球的舉辦地福島市，8月7日訪問女子馬拉松比賽地札幌市。具體行程將在今後敲定。他強調在東日本大地震災區辦賽的意義在於「展現遭受重創的城鎮與地區的災後重建」。關於本月16日對核爆受害地廣島市的訪問，巴赫表示「此行將再次確認IOC為實現和平的誓言」。

巴赫稱從奧運史上首次決定延期一年的最初起，為了運動員就未曾將停辦作為選項考慮。對於大部分比賽場館空場辦賽的決定，巴赫坦言「以平靜的心態予以了支持」。

目前反對奧運的輿論暫無平息跡象。當被問及奧運氛圍何時推高時，巴赫指出，「是聖火點亮東京的那一刻。一旦聖火點燃、比賽開啟，運動員將在奧運舞台上發光。」對於23日在國立競技場舉行的開幕式，巴赫暢想盛典開幕稱「應該會充滿感情」。（完）