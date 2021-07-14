大谷翔平作為首個投打“二刀流”出戰全明星賽

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【共同社丹佛7月14日電】美國職業棒球大聯盟全明星賽13日在科羅拉多州丹佛的庫爾斯球場舉行，洛杉磯天使隊的大谷翔平（27歲）作為美聯“一號･指名擊球員（DH）”首發出場，並擔任首發投手。據悉，在始於1933年的全明星賽上，這是首次出現投打雙修“二刀流”首發出場的情況。大谷自己是加盟大聯盟第四年首次參加全明星賽。 日本球員在全明星賽上首發上場是繼1995年國聯的野茂英雄（效力於洛杉磯道奇隊）以來第二位。大谷表示，“有些累，但享受了氣氛。”比賽結果為美聯5比2獲勝，大谷成為勝利投手。 作為投手，大谷以投出去的球沒有被擊出安打也無失分的成績下場。作為擊球員，第一回合第一打席敲出2個滾地球，第三回合第二打席敲出1個滾地球，因2打數無安打在第5回合被替換，為本次出場畫上句號。此次全明星賽為大谷採用了特殊規則，使其在成為指名擊球員後也可投打同時出場。 大谷在球迷投票中成為美聯指名擊球員第一名。之後他在球員互投中還入選了首發投手，成為史上首位投打同時入選的球員。本賽季他在大聯盟擊出33個本壘打一騎絕塵，作為投手也實現了4勝（1敗）。 聖地亞哥教士隊達比修有和西雅圖水手隊菊池雄星2位投手也入選全明星賽，但均因狀態不佳而缺席。（完）