島根核電站以AI異常監控系統輔助操作員

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【共同社7月14日電】日本中國電力公司在力爭重啟的島根核電站2號機組（松江市）研發出由人工智能（AI）掌握故障預兆併發出警告的監控系統。安裝在核電站內部的傳感器探測異常，由AI對多個異常進行彙總分析，提示過去的類似故障及應對措施。目的是在緊急狀態下輔助操作員防止重大事故。 2011年東京電力公司福島第一核電站事故後，日本全國的核電站除已重啟的部分機組外處於長期停運狀態。沒有操作經驗的年輕員工增加、應對過故障的熟練操作員減少令人擔憂。中國電力約100名操作員中，約40人是沒有操作經驗的新手。AI監控系統被寄望於替代熟練操作員輔助新手。 該系統通過約3800個傳感器，監控設備的壓力、溫度、震動等情況。從一個異常到數個關聯傳感器的信息，AI將進行彙總判斷。在試驗中，系統能較操作員提前幾小時至十幾小時掌握故障與事故的預兆。 此外，各電力公司共享的約4000次事故與故障的信息也建立數據庫。與AI監控系統聯動，預測發生哪類故障的可能性較大並向操作員提示最佳處置方法的系統也在研發階段。 島根2號機組6月事實上通過原子能規制委員會的重啟審查。正式合格後，完成必要的安全對策工程並獲得當地同意的話，將可重啟運轉。 中國電力常務執行董事林司表示：“操作員的緊張和壓力巨大。期待AI能彌補經驗上的不足，為操作員冷靜判斷確保時間。”（完）