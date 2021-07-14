日本新冠累計死亡人數超過1.5萬人

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【共同社7月14日電】日本國內新型冠狀病毒感染者死亡人數於14日累計超過1.5萬人。今年春季疫情“第四波”導致4月累計突破1萬人後，僅2個半月便增加了5000人。今後期待疫苗接種效果抑制死亡人數的增加，另一方面也有看法認為最先在印度發現的“德爾塔毒株”已導致40～50多歲重症患者增加，有必要保持警惕。 累計死亡人數在今年1月23日超過5000人，3個月後的4月26日突破1萬人，5月上旬至6月上旬期間還出現了單日死亡超過100人的情況。 另一方面，4月開始面向感染新冠後易重症化、死亡風險較高的老年人接種疫苗。6月中旬以後死亡人數趨於減少，7月以來單日死亡人數為20人前後。政府的對策小組會成員表示：“可能是疫苗效果很好。” 但厚生勞動省專家組織14日公佈的分析結果顯示，全國新增感染者人數從報告日期來看正持續增加。據稱，東京的40～50多歲重症患者人數與上個疫情擴大期達到同等水平。 東邦大學教授館田一博（傳染病學）表示：“東京未接種疫苗者較多的年齡層的住院和重症患者逐漸增加。”有推測認為，截至7月第一週，東京德爾塔毒株佔比已近4成，館田指出“疫情惡化的幾率較高，醫療體制也可能變得更加緊張”，呼籲保持警惕。（完）