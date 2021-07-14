詳訊：東京新確診1149人感染新冠

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【共同社7月14日電】東京都14日宣佈新確診1149人感染新冠病毒，另有4人死亡。上次單日新增超過千人是在約2個月前的5月13日，此次超過了“第四波”疫情峰值5月8日的1121人。離東京奧運會開幕只剩不到十天，舉辦城市疫情明顯再次蔓延，對此的擔憂或將高漲。日本國內合計病例數在6月2日以來首次超過三千人，死亡累計超過1.5萬人。 其他主要地區的新增病例數為神奈川縣361人、大阪府349人、埼玉縣243人、千葉縣208人等。向厚生勞動省就新冠疫情建言獻策的專家組織彙總評估稱，“首都圈疫情蔓延十分明顯，對周邊及全國的影響令人擔憂”。 官房長官加藤勝信在記者會上就東京都的疫情表示，“將在關注病例數動向的同時切實推進防疫對策”。 都內新增病例數連續25天同比超過前一週，最近7天的日均病例數升至800人以上，達到823.3人，為前一週的130.3%。 從各年齡段來看，20多歲最多、為326人，其後依次為30多歲214人，40多歲209人，50多歲140人。65歲以上老年人有46人。據都政府稱，查清感染途徑的459人中，家庭內部感染最多、達241人。沒有醫療機構相關的感染者，老年人設施有3人。 都政府負責人表達危機感稱：“醫療機構和老年人設施的感染得到控制，這顯示疫苗的效果很大。尚未廣泛接種的年輕人群陽性患者較多，人流增加及變異毒株的影響導致了較大的增加率。” 與前一日相比，住院患者增加37人至...