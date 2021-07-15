藥妝店部分退燒藥緊缺 抑制接種反應需求攀升

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【共同社7月15日電】

在日本的新冠疫苗接種逐步推進的形勢下，成分中含有「對乙酰氨基酚」的退燒止痛藥因消費者需求集中，出現了缺貨的現象。退燒止痛藥可以抑制接種後疼痛或發燒的不良反應。厚生勞動省呼籲，「其他成分的退燒止痛藥也可應對不良反應」。

鑑於存在接種疫苗後出現頭疼、發燒、接種部位疼痛等不良反應的事例，厚勞省在官網上告知可使用含有對乙酰氨基酚、洛索洛芬或布洛芬等的市售退燒止痛藥加以應對。

不過，消費者的需求集中於「對乙酰氨基酚」。推特上紛紛有推文稱「聽說對乙酰氨基酚有效」、「跑了好幾家店都賣光了」。

藥妝店巨頭松本清的負責人透露，「大約5月開始，指定成分購買的客人增加，陸續有店舖缺貨」。據稱，雖然通過在賣場張貼介紹其他藥品的告示來應對，但「供貨還是來不及」。

厚勞省負責人說：「估計是使用限制少、方便使用，所以‘對乙酰氨基酚比較好’的信息擴散所致。只要切實遵守用法與用量，用平時習慣的藥也無妨。」

據稱，若孕婦、正在服用其他藥物、治療腎功能低下等的人士，由於能夠服用的藥物有限，應該諮詢醫生或藥劑師。厚勞省稱，「不推薦」在症狀出現前預防性地服用退燒止痛藥。（完）