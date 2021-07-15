廣島核爆“黑雨”訴訟二審原告方全面勝訴

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【共同社7月15日電】日本廣島高等法院（審判長：西井和徒）14日就84名居民（其中14人死亡）要求廣島縣和廣島市發放核爆受害者健康手冊的訴訟做出二審判決，支持認定所有原告均為核爆受害者的一審判決，駁回了縣、市政府及參與訴訟的中央政府方面的上訴，勒令發放健康手冊。原告方的訴訟理由是在廣島被投下原子彈後不久淋到“黑雨”，卻不在中央政府的援護對象之列，這是違法的。 繼去年7月的廣島地方法院判決後，二審判決也基於《核爆受害者援護法》的救濟理念，要求中央政府改革援護行政。一審判決後，厚生勞動省應縣、市政府提出的擴大援護“特例區域”要求，成立了驗證降雨範圍和對健康影響的專家討論會實施討論。判決內容可能會對驗證造成影響。 特例區域是核爆中心地周邊的援護區域外側的橢圓形範圍，西北方向約19公里、寬約11公里。曾在援護區域內的人都可以領取手冊，但特例區域內的人雖可免費體檢，但只有11種特定疾病發病時才能領取手冊。 70至90多歲的原告等因處於特例區域外側，而未能獲得手冊。法院認定即使是處於特例區域外的人，只要有可能因“黑雨”健康受損，就是核爆受害者。該判斷若能實現，救濟對象將大幅擴大。 二審的爭論焦點是如何解釋援護法規定的核爆受害者認定條件之一“處於受輻射影響的情況下”。中央政府方面主張“需要有基於科學觀點的高級別證明”。 關於判決理由，審判長西井指出“只要能證明無法否認是輻射導致的健康受損就已足夠...