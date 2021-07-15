停辦奧運請願簽名遞交東京都 人數增至45萬

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【共同社7月15日電】

要求停辦東京奧運會和殘奧會的在線活動已徵集到45萬人份簽名，擔任發起人的日本律師聯合會前會長、律師宇都宮健兒15日向東京都政府遞交了簽名和要求不舉辦奧運的請願書。簽名在網站「Change.org」上徵集。

遞交之後，宇都宮在東京都政府大樓舉行記者會。鑑於日本政府向東京都發佈了新冠疫情緊急事態宣言，他稱「全球大流行並未平息，『重建奧運』、『人類戰勝新冠疫情的證明』等名正言順的理由已經喪失」，認為奧運很難安全舉辦。

此外，宇都宮以若辦賽則會招致疫情擴大為由，強調稱「這明顯違反力爭『促進建立一個維護人的尊嚴的和平社會』這一《奧林匹克憲章》原則」。

網站上還要求，應該通過停辦奧運，把可利用的醫療資源分配到應對新冠疫情的措施中去。

簽名活動自5月5日開始。宇都宮在5月14日至21日期間也向東京都、中央政府、奧組委等方面遞交了要求停辦奧運會的請願書。（完）