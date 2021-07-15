話題：餐飲店不滿被日本政府防疫舉措針對

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【共同社7月15日電】受日本12日發佈第四次緊急事態宣言影響，東京的餐飲店陷入了尤為艱難的處境。若不響應縮短營業時間和禁止提供酒類的要求，就會成為處罰對象。政府還一度呼籲酒類銷售企業停止與不遵從的餐飲店交易，但之後撤回了要求。此外，政府公佈了食客在預約網站上評價店內防疫措施的機制。對於這種可謂“矛頭對準餐飲店”的情況，此前予以配合的店家也開始舉起“反旗”，張貼海報批評行政。 在JR新宿站附近的“BEER&CAFE BERG”店內，題為“酒無罪”的海報提出質疑稱“甚至奪走了勞動者細小的快樂，究竟與防疫措施有何關係？” 副店長迫川尚子介紹海報的意圖稱：“只有酒成了惡人。明明採取了防疫措施，還讓顧客配合勿高聲交談，我覺得一刀切的禁酒令過於粗暴。” 迫川還批評道：“有停辦奧運、徹底檢測、統一發放補貼等應率先採取的措施，而政府卻只攻擊餐飲店。” 9日，中野區的拉麵店“面屋道元坊主”店主近廣直也在店面外牆上貼出“STOP TOKYO OLYMPICS”的標語。近廣坦言：“看到說奧運比賽場館可以提供酒類，我認為政府的行動是為奧運而非防疫，很生氣。” 近廣還對政府要求酒類銷售企業停止與供酒餐飲店交易提出強烈質疑，“酒類批發商也會左右為難。政治家使用權力，不弄髒自己的手。很卑鄙。” 兩家店內均安排了東京都推進的“新冠對策帶頭人”，通過視頻接受了培訓，不顧被厭煩，不時呼籲顧客配合防疫。正因為如此，他們...