厚勞省擬將莫德納疫苗接種年齡擴大至12歲以上

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【共同社7月15日電】15日獲悉，有關美國莫德納公司的新冠疫苗，日本厚生勞動省基本決定將接種對象年齡從目前的18歲以上擴大至12歲以上。官房長官加藤勝信在當天的記者會上表示：“正在就向19日舉行的厚勞省審議會（的專家組）進行報告並確認的方向推進手續。” 負責國內流通的武田藥品工業公司和日本政府審查機構“醫藥品醫療器械綜合機構”（PMDA）出於安全性和有效性的角度就擴大對象年齡進行了討論。厚勞省在專家組會議上報告相關附件的修改，並探討將其列入公共預防接種對象且免費接種。 莫德納還向美國食品藥品管理局（FDA）申請對12至17歲人群接種的緊急使用許可。 在日本國內，美國輝瑞公司疫苗的接種對象年齡已從最初的16歲以上下調至12歲以上。 有關對中學生的新冠疫苗接種，政府表示“不推薦”學校進行集體接種，但據分析由經常就診的醫生進行個別接種的情況有所增加。 行政改革擔當相河野太郎6月在民間電視台節目中表示，“希望孩子們和學生在暑假期間接種”，但之後他又修改發言稱：“並非作為政府‘希望在暑假期間完成接種’的意思。”（完）