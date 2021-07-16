詳訊：奧運後東京單日新增感染人數或超兩千

Newsfrom Japan

【共同社7月16日電】東京都15日召開分析新冠病毒感染情況的監測會議，專家認為疫情“正在急速蔓延”。此外公佈估算結果稱，若按目前的增長率持續下去，最近7天日均新增感染人數到東京奧運會閉幕後的8月11日將達到2400人左右。這一人數將超過此前最多的歲末年初“第三波”疫情時的約1800人，擔憂或進一步升溫。 “第三波”疫情時，創下了單日新增感染人數最高紀錄2520人（1月7日）。本月15日的新增人數達到1308人，比上週四8日的896人增加了400人以上。東京都12日進入截至8月22日的第四次緊急事態宣言期，但疫情擴大的趨勢並未得到遏制。 專家還就醫療提供體制報告稱“住院患者從1200多人的6月下旬起，僅用3週時間就驟增到2000人以上”，警告若今後也繼續增加，“將面臨吃緊的危機”。此外有專家指出，6月起新增感染人數中尚未全面輪到接種疫苗的未滿60歲人群佔比維持在9成前後，年輕和中年的住院患者激增。 東京都知事小池百合子在15日晚間接受媒體採訪時表示，“疫苗尚未充分普及的時候，如何挺過去是個課題。”她表達危機感稱“也出現了20多歲人群重症化的情況，不能說因為年輕就沒事”。 會上還提交了宣言發佈後3天內以休閒為目的夜間在外逗留人口減少6.3%的數據，分析稱“得到了東京都民眾和商家一定的配合”。 “東京iCDC”（東京傳染病對策中心）專家會主席賀來滿夫表示，“避免與不特定多數人見面等行動將...