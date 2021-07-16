奧運會期間將出動6萬警察全方位警備

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【共同社7月16日電】日本警察廳16日發佈了東京奧運會和殘奧會期間的警備體系。在該廳設置綜合對策總部，管轄比賽場館的9個都道縣警方加上全國的特別派遣部隊，總計動員約59900人。此外還加強了海空及網絡攻擊對策，欲以至今最大規模的體系做到萬無一失。 決定空場辦賽及停辦活動等之後，最終縮減了3000人左右。據悉還考慮到防備靜岡縣熱海市泥石流那樣的大規模災害。 據警察廳稱，東京警視廳出動人員最多，為36500人；其次為神奈川縣警方，為7000人。此外千葉縣警方4600人，北海道警方3400人等。其中11800人是從全國各地派來的警察，東京警視廳（11600人）和北海道警方（200人）接納這些人。 除比賽場館之外，還將重點警戒連接場館與最近車站的公路以及周圍鬧市區等區域。通過直升機及氣球攝影機進行空中警備，並與海上保安廳合作，從船上監控海面。 此外還投入了防恐器材，將利用防止大型車輛衝進的路障、小型無人機探測器、用電波干擾飛行的“干擾裝置”。要求民間給予合作，拜託汽車租賃業者確認租車人身份並在發現可疑人物時報警。 在近年多次發生以奧運會為目標的網絡攻擊的對策方面也加大了力度，與內閣網絡安全中心（NISC）和海外的辦案機構、重要基礎設施企業以及信息安全企業等攜手合作。除了收集信息並分析之外，還設想遭受攻擊時防止損失擴大以及查明實際情況。（完）