IOC主席巴赫在廣島強調以奧運為和平作貢獻

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【共同社7月16日電】在距離東京奧運會開幕還有一週的16日，國際奧委會（IOC）主席巴赫訪問核爆地廣島，向和平紀念公園的核爆慰靈碑獻了花。在東京都因新冠疫情處於緊急事態宣言下的形勢之中，奧運會即將開幕。巴赫發表演講，強調舉辦意義說：“沒有團結，就無法實現和平。希望通過奧運，為和平作出貢獻。” IOC協調委員會主席科茨則訪問了長崎市的長崎核爆資料館。 16日是聯合國通過的《奧林匹克休戰決議》期間開始之日，兩人從核爆地向世界發出了致力於通過體育實現和平的訊息。不過，反對在新冠疫情下舉辦奧運的意見根深蒂固，對於IOC幹部訪問核爆地一事也褒貶不一。當地也出現了抗議之聲。 巴赫受到了廣島縣知事湯崎英彥、廣島市副市長小池信之等的迎接。公園內部分區域以及視察目的地核爆資料館對入場進行了限制。據該市介紹，因重要人物訪問而暫時閉館此前只有2016年美國總統奧巴馬（時任）和2019年羅馬教皇方濟各來訪時。 科茨與長崎縣知事中村法道、長崎市長田上富久進行了懇談。據田上透露，科茨稱“實際親眼看了，知道了很多。必須為了和平這一目的而齊心協力”。 原本計劃的是在奧運聖火經過當地的5月訪問，但由於緊急事態宣言延長而放棄了。（完）