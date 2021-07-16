核爆受害地對巴赫等人的訪問有歡迎也有抗議

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【共同社7月16日電】核爆受害地日本廣島市和長崎市16日各自迎來了國際奧委會（IOC）主席巴赫和協調委員會主席科茨。有核爆受害者表示歡迎稱“將成為眾多外國人來訪的契機”，另一方面也有人失望地表示“沒有面向廢除核武器的演講”。廣島在嚴密警備中還舉行了抗議遊行。 下午1點半左右，巴赫在雨中抵達廣島市的和平紀念公園，向核爆慰靈碑默哀。在付近，市民團體發起的約50人舉行了抗議遊行，高喊“立即停止東京奧運會”等。 與廣島縣知事湯崎英彥及副市長小池信之一同和巴赫會面的核爆受害者梶矢文昭（82歲）在結束後向記者團表示：“沒有時間講述核爆經歷，但表示感謝。也有因戰爭而取消的奧運會，希望這次能成功。” 有核爆受害者批評巴赫的演講，廣島縣核爆受害者團體協議會（縣被團協）理事長佐久間邦彥（76歲）憤慨地表示：“一次都沒有說過廢除核武器這樣的話，他是為了作秀來的吧。” 訪問長崎市的科茨沒有與核爆受害者會面。長崎核爆受害者協議會會長田中重光（80歲）遺憾地表示：“如果沒有新冠疫情，會面並對其講述核爆真實情況是受害者的心願。”（完）