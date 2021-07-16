關注：疫情下東京奧運會將呈現迥異風格

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【共同社7月16日電】距離在新冠疫情緊急事態宣言下舉行的東京奧運會開幕還剩一週，萬眾矚目的開幕式可能一改以往奧運會的華麗風格。此外意識到對舉辦奧運會的嚴厲輿論，避免華美的演出，作為疫情對策還大幅削減了參加的相關人士。多次更換負責人等在製作階段陷入混亂的儀式或呈現象徵極其罕見的奧運會風格。 ▽直白表達 “疫情下世界的形式變得簡潔樸素，開閉幕式的演出也將從燦爛奪目變為能夠更直白坦誠地表達理念的內容。”奧組委奧運舉辦統管中村英正14日就演出的方向對媒體這樣強調。 去年3月決定奧運會延期一年後，奧組委即著手調整儀式。雖然許多內容已經確定下來，但認為以往奧運會那樣的“節日狂歡”（奧組委相關人士語）不可能為國民所接受。不過沉重的負擔是成本問題，不僅是開幕式，奧運整體“簡辦”成為最重要課題，改編儀式也不能花費很多費用。 開閉幕式執行製作人日置貴之稱“再一次探討了成本平衡”，據稱強烈意識到預算分配的合理性。具體的演出內容和方法嚴格保密，但奧運相關人士指出“可能會大量採用光雕投影”。預計將靈活利用影像技術等，摸索多彩的表現方式。 ▽反復摸索 圍繞奧運會開幕式的企劃和演出，實際負責人從電影導演山崎貴到狂言師野村萬齋、編舞MIKIKO等多次換人。奧運延期後新擔任一把手的創意導演佐佐木宏也在今年3月曝出曾提出包括侮辱女性藝人內容的演出方案，導致其在最後關頭辭職，引發騷動。 在對疫情下舉辦奧運褒貶不一的情況...