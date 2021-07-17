獨家：COP15將放棄通過生物多樣性新國際目標

Newsfrom Japan

【共同社7月17日電】17日採訪相關人士獲悉，關於為了保護地球上多種多樣的生物和生態系統而力爭到2030年實現的新國際目標，聯合國《生物多樣性公約》秘書處基本決定，放棄在今年10月的該公約第十五次締約方大會（COP15）上通過。據稱，這是由於新冠疫情全球流行導致無法面對面召開會議，旨在達成共識的談判進展遲緩。 據相關人士透露，不僅是10月在中國召開的COP15，而且還將在明年5月上旬前後再次開會，力爭經過面對面討論達成共識。也出現了4月下旬開會的方案。據稱，開會地點正在協調。 COP15原本力爭通過繼2010年COP10（在日本名古屋市召開）上敲定的“愛知目標”後的新目標。據相關人士透露，今年10月11日～24日的開會日程按計劃進行，但預計規模將控制在最小限度。據稱為了防疫，還在討論以面對面談判和在線參會相結合的方式舉辦。 公約秘書處本月12日公佈了作為談判基礎的目標草案。該草案由21個單項構成，例如把面向人才培養和技術轉移等多樣性保護舉措的出資至少增至每年2000億美元，以及至少保護全球陸地和海洋的30%等。但是因為包含了要求各國加強國內對策的內容，預計談判將遇到困難。 COP15原本計劃2020年10月召開，但因新冠疫情擴大而2度延期。（完）