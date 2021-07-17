日本隊紛紛避免入住奧運村 活用地利優勢

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【共同社7月17日電】17日獲悉，東京奧運會日本代表團中有望獲得獎牌的乒乓球、柔道、摔跤等比賽隊伍將直接參加比賽，不入住奧運村。各隊以東京都北區的味之素國家訓練中心（NTC）和奧運村外的住宿設施為據點。目的是減輕隊員的移動負擔、以及在用慣了的練習設施進行調整。有意最大限度地活用在本國辦奧運的地利優勢。 運動員等原則上需入住包括“分村”在內的奧運村，但也可以入住東京奧運會和殘奧會組織委員會許可的採取妥善新冠對策的設施。具有住宿功能、擁有正式比賽規格器具和充足訓練設備的NTC大受青睞。 乒乓球隊已在NTC集訓，將直接迎接正式比賽。日本乒協的強化總部長宮崎義仁強調優點說：“在訓練和生活方面都習以為常了。”柔道和摔跤隊計劃在NTC訓練至臨近比賽，在比賽前一天入住賽場附近的賓館。預計游泳隊的大部分主力隊員也將以NTC等為據點。 關於在遠離奧運村的東京都調布市“武藏野森林綜合體育廣場”舉行的羽毛球比賽，球隊認為“如果住在奧運村，移動耗時較多”（日本羽協相關人士語），重視前往賽場的便利性，確保了其他設施。 運動攀岩隊也不入住奧運村，將以平常集訓等使用的東京都內設施為據點。在靜岡縣伊豆市舉行的場地自行車賽等的隊伍也自行安排了賓館。 奧運村採取與外部隔絕接觸的“氣泡方式”。奧組委強調貫徹了防疫對策。不過，某競賽團體的相關人士指出，在包括海外人士在內的運動員和相關人士雲集的奧運村“傳染令人擔憂”。17...