關注：奧運“氣泡”防疫法在機場和賓館有漏洞

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【共同社7月19日電】東京奧運會開幕在即，奧運相關人員赴日迎來高峰。為防控新冠疫情，奧組委採用了隔斷運動員等和外部接觸的“氣泡方式”，但在普通人也會利用的機場和賓館，很難把兩者隔開。就連理應與病毒隔絕的奧運村也接連出現新冠檢測呈陽性者，所謂“萬全對策”開始出現漏洞。 ▽混亂 在週末的成田機場，可以看到眾多海外運動員用推車推著裝入比賽用具的大行李來來往往。還出現了抵達到達大廳的代表團相關人員靠近前來迎接的熟人並試圖握手，但被工作人員制止的一幕。有人談笑時不戴口罩，也有人在有普通旅客在的吸煙點吞雲吐霧。 成田國際機場公司設想赴日的奧運相關人員有三分之二會利用該機場。機場內的移動通過工作人員引導，與普通旅客保持距離和時間間隔，還為檢疫、入境審查、通關手續設置了專用通道。 但隨著入境人員的增加，問題逐漸顯現。入境計劃突然取消、人數與事先信息不符而引發混亂……據悉，有人偏離了專用通道，或者因疲於等待檢測結果而在機場內巡迴走動，機場相關人士抱怨稱：“採用氣泡方式的難度增大。” 前往賽前集訓地的移動也暗藏問題。奔赴較遠集訓地的代表團大多乘坐日本國內航線的飛機。據航空相關人士稱，即便是國內最大的羽田機場也難以為代表團設置專用的安檢口，用劃分通道來應對已是竭盡了全力。在飛機客艙內則更容易密集，因此呼籲“在登機前上好廁所”等。 ▽力不從心 對於包括新聞媒體在內的奧運相關人員住宿的賓館，奧組委統一安排，...