來路不明“香港產”鰻苗本季流入日本6噸

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【共同社7月19日電】18日從日本貿易統計數據獲悉，被指來路不明的“香港產”日本鰻的鰻苗持續進口至日本，去年11月至今年4月的本季總計達6噸。香港實際上幾乎不捕撈鰻苗，有專家指出很可能是從禁止出口的台灣等地非法走私，也有人認為應當成為法律管制對象。 據水產廳等透露，去年11月至今年4月日本國內鰻苗捕撈量為11.3噸。包括進口在內總計18.3噸，據計算其中三成為“香港產”。 財務省的貿易統計顯示，去年11、12月來自香港的鰻苗進口量為2.5噸，今年1至3月為3.6噸，總計達到6.1噸。4月沒有進口。 據稱是“香港產”的鰻苗在台灣2007年以資源保護等為由禁止出口以後呈現驟增。有人指出，從台灣及中國大陸等地非法攜帶出境的鰻苗經由香港進入日本。 香港產鰻苗的價格本季約為每公斤95萬日元（約合人民幣5.6萬元）。捕撈量減少導致價格猛漲，成為不透明國際交易橫行的背景。 為防止非法捕撈，水產廳考慮將鰻苗指定為規定“捕撈證明制度”的新《水產品流通規範化法》對象，專家中要求指定的呼聲高漲。然而鰻魚養殖業界等存在強烈的反對意見，討論仍在持續。（完）