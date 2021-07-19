日本夏季傳統活動紛紛連續兩年停辦

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【共同社7月19日電】為防止新冠疫情蔓延，日本夏季傳統活動和煙花大會今年也紛紛停辦，基本上都連續兩年放棄。這不僅令地方經濟蒙受損失，相關人士還擔心傳統活動出現長期空白。儘管也有縮小規模舉行的事例，但因遊客數量有限，很難像往年那般熱鬧。 去年“青森佞武多祭”（8月）戰後首次被迫取消，今年曾試圖採取對策包括減少觀眾席等，但執委會還是“忍痛”做出了取消的決定。據估算整個青森縣停辦該活動所導致的旅遊相關經濟損失達584億日元（約合人民幣34億元）。賓館業人士沮喪地說：“原本期待今年會好，結果又是一個冷清的夏天。” 高知市8月的“YOSAKOI祭”也將停辦，取而代之的是小型活動。聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產“日田祇園祭”（大分縣日田市、7月）的拽山車活動也取消。為防止疫情蔓延，該縣要求民眾避免與縣外往來，相關人士稱：“拽山車的年輕人沒法從城市裡回來，擔心能否繼承下去。” 煙花可能也難以如期觀賞。新潟縣長岡市將取消“長岡祭大花火大會”（8月）。其規模在日本屈指可數，市長磯田達伸表示：“我們認為再怎麼想方設法也無法安全舉辦。” 秋田大曲、兵庫淡路島、關門海峽（山口、福岡）等地的煙花大會也紛紛停辦。東京奧運會和殘奧會期間保安人數不足也是原因之一。去年取消的諏訪湖祭湖上花火大會（長野縣諏訪市、8月）將採用15天中每天燃放10分鐘的分散方法舉行。 “仙台七夕祭”（8月）等去年停辦的傳...