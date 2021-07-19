聚焦：奧運開幕式演出和火炬台點火引猜測

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【共同社7月19日電】東京奧運會開幕式將於23日在東京國立競技場舉行。儀式內容對外保密，但通過此前公佈的主創團隊陣容和對相關人員等的採訪，演出有可能融合展現當代日本文化的動漫遊戲等“流行文化”。圍繞備受矚目的點燃火炬台的最後一棒火炬手人選，相關人員當中也有各種猜測。 ▽動漫遊戲 17日晚，從國立競技場傳出了日本人氣電視遊戲主題曲的音樂。據相關人員透露，最近似乎以休息日為主開展綵排，遊戲和動漫的音樂此前也屢屢傳至場外。 2016年里約奧運會閉幕式上，下屆舉辦地東京的表演時間內出現了哆啦A夢、大空翼等卡通形象。時任首相的安倍晉三更是扮成人氣遊戲《超級馬力歐兄弟》中的馬力歐登場，引發熱議。 演出策劃團隊成員透露，當時“奧組委說是希望製作東京的‘預告篇’”。日本的動漫和遊戲在全球有很高的認知度。此次的儀式也很有可能融合這一路線。 ▽年輕人文化 奧組委14日公佈了開閉幕式主創團隊成員名單。相關人員表示：“不是某一個人特別突出，而是重視大家齊心協力的團隊。” 從陣容來看，大眾文化、年輕人文化色彩濃厚。Show Director（演出總監）由擅長運用默劇、魔術和影像等的小林賢太郎出任，Music Director（音樂總監）則為不限類型活躍於日本DJ界的音樂人田中知之。作曲起用曾參與人氣動畫電影《你的名字。》和《天氣之子》製作的大提琴演奏家德澤青弦。 這些成員均是各自領域中為部分人所熟知的實力派...