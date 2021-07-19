南非男足國奧隊21人被認定為密接者

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【共同社7月19日電】關於參加東京奧運會的南非男足國奧隊有3人入住東京晴海奧運村後新冠病毒檢測呈陽性的問題，奧組委19日宣佈認定了21名密切接觸者。奧組委和國際足聯（FIFA）等相關機構圍繞22日對陣日本隊的小組賽首戰已展開協調。 即使是密接者，若在比賽開始前6小時以內PCR檢測呈陰性就允許參賽，但對疫情擴大的擔憂也在加劇。在艱難判斷面前，受災地福島將從21日起率先舉行女子壘球比賽。 奧組委發言人高谷正哲在19日的記者會僅說明稱，關於日本對南非的比賽能否舉行，“包括FIFA在內，將展開協調”。 檢測呈陽性的是2名球員和1名影像分析工作人員。據奧組委透露，21名密接者多為運動員。如果22日舉行比賽，預計密接者也將出場。足球是身體接觸較多的項目，也可能出現對感染風險的憂慮意見。另一方面，若無法按計劃實施比賽，由於23日開幕近在眼前，將給國內外造成疫情下奧運賽事難以運營的印象。 面向運動員的新冠防疫《規則集》規定，密接者參加比賽的條件是每天的PCR檢測呈陰性和國際單項體育聯合會的同意等。對於此次被認定為密接者的運動員等，已要求移至單人間、單獨進餐、使用專用車輛等。（完）