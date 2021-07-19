熱點：奧運贊助商紛紛宣佈不參加開幕式

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【共同社7月19日電】圍繞東京奧運會和殘奧會，贊助商企業的社長等高層紛紛宣佈不參加23日的開幕式。繼最高級別贊助商豐田汽車之後，NTT和NEC等也示意不會出席。日本航空正在謹慎探討應對。空場舉行成為各家企業給出的主要理由，鑑於反對舉辦奧運的意見依舊強烈，企業似乎擔心社長出席開幕式或將引起消費者不滿。 ▽互相試探 富士通也是放棄高層出席開幕式或觀賽的企業之一。負責人表示：“空場舉行已定，放棄了使用購票權利招待交易夥伴。這也是相應的措施。”NEC則說明稱：“根據新冠疫情等進行了綜合判斷。” 放棄高層出席開幕式的贊助商企業相關人士坦言：“也考慮到輿論。拋頭露面沒有任何好處。”另一家企業表示：“在互相試探，看其他贊助商如何應對。”不參加的企業很可能進一步增加。 另一方面，對於豐田在距離奧運會開幕式僅有4天的時候表態，贊助商企業的一名相關人士強調“既然辦奧運就希望痛快地加油鼓勁”。 佳能董事長兼社長御手洗富士夫由於擔任東京奧運會和殘奧會組織委員會名譽主席，預計將出席開幕式。 ▽150億日元 關於豐田放棄播出的奧運相關電視廣告，NEC、佳能和野村控股將按計劃投放。已播出的東京海上日動火災保險的廣告中，有游泳女將池江璃花子等人登場。該公司可能認為，在新冠疫情持續的情況下，展現運動員挑戰國際舞台身影的廣告能獲得觀眾的理解。 另一家贊助商企業表示目前無意停播廣告，但也坦言“關注其他公司的動向和社會上...