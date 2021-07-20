日本批準用於雞尾酒療法的2種新冠治療新藥

Newsfrom Japan

【共同社7月20日電】日本厚生勞動省19日發佈消息稱，對於中外製藥公司申請的新冠病毒感染症“抗體雞尾酒療法”使用的2種新藥，給予了特例批准。新藥被用於有基礎疾病的高風險輕症患者以及中等症狀患者，被期待起到抑制重症化的效果。這是在日本驗證效果並被批准使用的藥物的第4種，能給輕症患者使用則是首次。20日起開始向醫療機構配送日本政府獲得的藥物。 有關目前規定是18歲以上的美國莫德納新冠疫苗的對象年齡，厚勞省專門小組同意修改附件並把年齡擴展至12～17歲人群。但現狀是職場和大規模接種會場的疫苗供不應求，因此能否推進對兒童接種尚不清楚。 “抗體雞尾酒療法”使用被稱為casirivimab和imdevimab的2種抗體醫藥品，以有基礎疾病等重症化風險的住院患者為對象。這是瑞士製藥巨頭羅氏和美國製藥企業再生元新研發的藥品，由中外製藥公司負責在日銷售。這些藥品已在美國獲得了緊急使用許可，因用於前總統特朗普的治療而聞名。厚勞省遵循簡化審查的特例批准手續，推進了審查。 在海外的臨床試驗中，確認了具有把住院和死亡風險降低7成的效果。由於供應量有限，預計獲批後由中央政府管理，不會產生需患者負擔的費用。 對於莫德納疫苗，則計劃在今後召開別的會議，將其定位為《預防接種法》上的“臨時接種”。在決定之後，就可以給12歲以上人群免費接種。 在以12～17歲約3700人為對象的在美國的臨床試驗中，接種2次並經過14天...