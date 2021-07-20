東京奧運會開幕式作曲人小山田引咎辭職

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【共同社7月20日電】曾是東京奧運會開幕式作曲負責人之一的音樂家小山田圭吾（52歲）19日引咎辭職。東京奧組委當晚公佈了該消息。小山田過去接受雜誌採訪時自曝學生時代曾霸凌他人。此事受到了輿論批評。小山田在推特上道歉稱“欠缺對各種人士的顧及”。他本人提出辭職，已被奧組委受理。 小山田參與的開幕式伊始約4分鐘樂曲將不被使用。將加緊探討如何處理該空白。據奧組委就殘奧會開幕式的工作透露，小山田將被撤換。 在奧運會籌備工作持續混亂的形勢下，23日就將上演的開幕式盛典的主要成員缺席。有關開幕式的負責人，總監佐佐木宏提出了侮辱女藝人外貌的方案，於3月辭了職。與東京奧運會主張的“多樣性與和諧”不符的醜聞接連出現。 奧組委14日公佈開幕式製作與演出團隊，負責樂曲的4人中有1人是小山田。之後，小山田自曝霸凌一事曝光，本人16日道歉。 奧組委一度表示將讓其留任，但奧組委秘書長武藤敏郎19日晚接受採訪，說明稱“最終認為這是錯誤的判斷。已深刻反省判斷過於天真”。他道歉說：“對於讓許多人感到不滿並引發了混亂，我由衷致歉。” 刊登問題自曝文章的是1994年1月發行的《ROCKIN’ON JAPAN》（rockin’on公司）和1995年8月發行的《Quick Japan》（太田出版）。小山田毫無反省地表示曾將同學關入箱子，還曾嘲弄殘障同學。 小山田與小澤健二組成“Flipper's Guitar”活躍於樂壇，1...