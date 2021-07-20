日本與以色列企業就月面探測合作達成協議

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【共同社特拉維夫7月20日電】日本的太空創新企業ispace（東京）與以色列的太空創新企業Helios於19日發佈消息稱，就月面探測合作達成了協議。兩國民間企業的合作近年來飛躍性增多，但據以色列航天局透露，這是首次在太空開發領域合作。 據兩公司介紹，Helios將實施從月面沙石提取氧的實證試驗，ispace則運輸用於實驗的裝置。Helios首席執行官（CEO）在特拉維夫的日本駐以色列大使館舉行的合作協議簽字儀式後說：“今後人類在月面活動時，從月球的沙石中提取氧將變得很重要。” Helios認為通過高溫溶解和電解，可以從每噸沙石中提取250公斤氧。ispace的月球著陸器計劃用美國太空探索技術公司（SpaceX）的火箭從美國發射。抵達太空後，從火箭釋放的著陸器將把裝置送達月面。實施時間未定。 從東京在線出席簽字儀式的ispace的CEO袴田武史表示：“很榮幸能夠援助致力於在月面驗證技術的Helios。”（完）