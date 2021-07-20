東京奧運新增比賽項目受關注 因疫情蒙上陰影

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【共同社7月20日電】以24日開始的三對三籃球為開端，東京奧運會的新增比賽項目將陸續實施。例如運動攀岩和滑板等，是國際奧委會（IOC）重視年輕人熱衷程度而採用的奧運會亮點舉措之一。不過，這些項目也直接受到了新冠疫情的衝擊。以無觀眾的“空場”方式舉辦已經敲定，無法期待會出現此前設想的熱鬧場面。 IOC為吸引逐漸遠離體育運動的年輕人的關注，一直對“城市型體育”頗為重視。靈巧且刺激的競技性自不必說，與以往的運動不同，在城市街道里也能輕鬆參加的氛圍、類似室外音樂節的一體感是其最大的賣點。 奧組委把都市型體育比賽場館雲集的臨海地區命名為“東京臨海城”，力爭打造在比賽場館外也能體驗比賽樂趣的場所。奧組委計劃設置沒有觀賽門票的人也能體驗體育比賽的區域以及現場表演等活動。原本打算將其作為年輕人匯集的熱鬧據點，但因新冠疫情不得不大幅調整。 因運動員和觀眾的距離較近而誕生的狂熱空間也是新增比賽項目的特點，但本屆奧運會沒有觀眾歡呼，將在特殊情況下比賽。運動員的表現會如何呢？自由式小輪車的奪牌熱門選手中村輪夢表示：“我相信大家會在屏幕的另一頭觀看，將以這種心情參賽。”（完）