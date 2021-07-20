福岡運輸公司用拉麵剩湯提煉車用燃料

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【共同社7月20日電】日本福岡縣的運輸公司“西田商運”正在開展用豚骨拉麵剩餘湯汁中的豬油提煉柴油燃料的業務。與用廢棄食用油提煉的燃料混合後，供卡車使用。8月起該公司保有的約170輛卡車將全部使用混合燃料。 此前研究以植物油為原料的生物柴油燃料的董事長西田真壽美（74歲）關注起拉麵是在2013年前後。契機是有拉麵連鎖店的老闆找他商量“能否設法處理必須付費丟棄的湯汁”。 西田確信這些湯汁“能夠成為燃料”，於是便製作出了能從湯汁中分離出豬油的機器，命名為“拉麵豚骨CUT君”放置在廚房，開始利用收集到的豬油。 豬油與植物油相比更易於凝固，在提煉時需要將這些成分去除，與從廢棄食用油中提煉的生物柴油燃料混合以增加產量。豬油及廢棄食用油的收購來源已擴大至約2000家店舖，目前在自家工廠每天可生產約3000升燃料。 西田笑著表示：“開始時因為也缺乏化學知識，只能不斷試錯。如今環境問題成了重大課題，（這項研究）得見天日。”（完）