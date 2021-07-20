聚焦：東京奧運頒獎自助 採訪使用長桿話筒

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【共同社7月20日電】23日即將開幕的東京奧運會雖然經歷史上首次的延期1年，但新冠疫情依舊肆虐，將成為一屆完全不同以往的罕見盛典。除了每天的唾液檢測和嚴格的行動限制外，運動員在頒獎儀式上也將為防疫而採取“自助方式”。面對疫情，不得不採取各式應對措施。 ▽不拍合照 國際奧委會（IOC）公佈了頒獎儀式上適用的防疫措施，運動員將自行拿取托盤上的獎牌、花束和奧運會吉祥物。由於要求所有出席者戴口罩，觀眾無法看到運動員的喜悅表情，可能也很難見到運動員在領獎台上咬獎牌的場景。此外，獎牌獲得者將不會在領獎台正中合影留念。 ▽開幕式延長30分鐘 開幕式也將與大部分比賽一樣，以空場方式舉行。奧運村入村原則上為比賽開始5天前，因此預計參加開幕式的代表團人數也少於原計劃。然而，為遵守IOC等彙總的防疫《規則集》，運動員之間需要確保2米間距，各個國家和地區的代表團入場行進時間將較原計劃延長30分鐘。 ▽禁止握手與擁抱 為避免接觸，運動員之間賽前賽後的握手和擁抱也被禁止。教練也被要求避免反復呼叫姓名等，建議鼓掌加油。 比賽以外時間也要求一直戴口罩，射箭項目設想“僅在射靶時摘下”（全日本聯盟相關人士語）。預計運動員親自去取下箭靶上的箭時也將佩戴。射出每一箭時所考驗的專注力或更勝以往。 比賽場館將頻繁實施消毒。為避免共用器械，運動攀岩中比拼抵達高度的難度攀岩將為每位運動員準備1根安全繩。網球比賽中，疫情前原本由給...