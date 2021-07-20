大型類人猿未來30年將失去9成棲息地

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【共同社內羅畢7月20日電】國際研究團隊日前在保護生物學專業雜誌《多樣性和分佈》發表一項演算結果，受全球變暖和土地開發等人類經濟活動的影響，棲息在非洲大陸熱帶雨林的大猩猩等大型類人猿在未來30年將失去9成以上棲息地。 據稱即使全球變暖的影響能得到緩和，也將消失8成以上。進行演算的國際團隊主張有必要採取擴大保護區等積極保護措施。 英國利物浦約翰摩爾斯大學生物學家喬安娜･卡瓦略率領的國際團隊使用“國際自然保護聯盟”（IUCN）數據庫中約5200條大猩猩、黑猩猩、倭黑猩猩等個體及巢穴的目擊信息，推斷棲息範圍。在氣溫和降雨模式變化的基礎上，結合耕地擴大、礦物資源開發的影響等，對可棲息地區的增減進行了分析。 結果顯示，如果不採取行動應對全球變暖，目前的棲息地到2050年將減少94%。即使實現大幅減排溫室氣體，也將減少85%。 大猩猩等迄今因過於寒冷而無法生活的高原隨著氣溫上升，可能會成為適合棲息的環境，但團隊指出：“非洲大型類人猿的棲息地移動能力有限，因此可能無法立即遷徙至新的棲息地。”（完）