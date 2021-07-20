關注：東京奧運會或為數十年最熱一屆

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【共同社7月20日電】

「1984年洛杉磯奧運會以來的歷屆奧運會中，東京奧運會期間的平均最高氣溫最高、濕度也最大。或許會比1996年亞特蘭大奧運會和2004年雅典奧運會感覺更熱。」美國CNN電視台（電子版）17日介紹稱，此次可能會成為「這數十年來最熱的奧運會」。

東京連日氣溫超過30度。此前酷暑也曾引發擔憂，導致更改了部分項目的比賽時間，並把馬拉松及競走比賽移至札幌。目前開幕在即，酷暑的威脅再次引發關注。

奧組委13日在運營總部內開設了「氣象情報中心」，完善了機制，將與氣象廳攜手，製作所有場館的天氣、氣溫、暑熱指數等的預報，並迅速傳達給比賽及場館的負責人、國際單項體育聯合會等。

2019年夏季的測試賽時，酷暑導致許多運動員身體欠佳。盛夏時節將迎來的正式奧運會如何防止中暑也成為課題。室外比賽項目視情況也可能中斷或變更日期等。國際奧委會（IOC）運營主管杜克雷稱「所有比賽項目都有明確的標準」，表示將在專門的委員會磋商應對措施。

以東京為主很多場館空場辦賽，因此面向觀眾的暑熱對策負擔大幅減輕，但除運動員外，長時間在室外活動的工作人員的健康管理也將是問題。除了要讓志願者充分休息之外，還將提供冷卻劑及飲料、補充鹽分的含片、冰激凌等。

不過一線的擔憂根深蒂固，東京都最高氣溫超過34度的19日，在作為媒體據點的主新聞中心（MPC）付近，炎熱天氣下工作的賽事運營工作人員感嘆道「環境非常嚴酷，雖然現在...