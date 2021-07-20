東京奧運會賽事啟動 福島壘球賽空場舉行

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【共同社7月20日電】在新冠疫情導致史上首次延期一年的東京奧運會23日的開幕式之前，東日本大地震災區福島縣的場館21日將開啟壘球比賽，所有奧運項目中最早開賽的日本與澳大利亞一戰上午9點起在福島縣營吾妻球場以空場形式開始。在輿論強烈反對將舉辦奧運會的情況下，這一罕見的體育盛典將在徹底採取防疫措施的同時展開。 奧組委主席橋本聖子20日在東京都開幕的國際奧委會（IOC）全會上，表示有意配合開幕賽訪問福島縣。她向IOC委員呼籲“為（震災）重建做貢獻是東京奧運會的源頭，希望一定關注”。 21日晚7點半在札幌巨蛋開始的女足小組賽日本隊首場對加拿大的比賽也將空場舉行。 奧運期間疫情蔓延的擔憂無法消除。男足南非隊有3人新冠檢測呈陽性，認定18名密切接觸者。關於與日本對戰的22日小組賽首場比賽，即使是密接者，若在比賽開始前6小時以內PCR檢測呈陰性就允許參賽，但根據檢測結果也有可能不得不放棄上場。 據奧組委稱，除因賽前集訓來日的運動員等之外，奧運相關的陽性人數1日以來總計達67人。相關人士抵達日本後原則上應隔離3天，但疑似入境後就有相關人士外出，隔斷與外部接觸的“氣泡”空間內病毒擴散的風險也如影隨形。 醜聞也給開幕氛圍潑冷水。關於開幕式作曲負責人之一音樂人小山田圭吾自曝以前曾霸凌他人而遭到批評最終引咎辭職的問題，橋本20日舉行記者會就此事道歉等，忙於平息事態。（完）