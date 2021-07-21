共同詳訊：東京奧運首場比賽日澳壘球戰在福島開賽

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【共同社7月21日電】

新冠疫情蔓延導致史上首次延期一年的東京奧運會21日在福島市的福島縣營吾妻球場開賽，女子壘球日本隊對陣澳洲隊。比賽在23日的開幕式前率先啟動。疫情依然不見改善，這場夏季體育盛典在強烈的輿論逆風之下拉開了帷幕。

本屆奧運會以「重建奧運」為理念，讓在東日本大地震中受重創的福島成為所有奧運項目的「揭幕戰」舞台。作為防疫措施，球場內採取無觀眾的空場形式。日本隊力爭繼實施壘球比賽的2008年北京奧運會後，時隔13年再次折桂。

奧組委強調「以安全安心的形式辦賽」，規定必須貫徹邊境口岸防疫措施以及讓選手原則上每天接受新冠病毒PCR檢測。對海外相關人士等也要求嚴格的行動管理，但民眾對疫情蔓延的不安根深蒂固。

在東京晴海的奧運村，連日來出現陽性人員。關於密切接觸者，若在比賽開始前6小時以內呈陰性就擬允許參賽，但無法預見到最後能否按計劃完成賽事。（完）