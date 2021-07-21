俄擊劍隊主教練稱奧運村房間小“如中世紀”

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【共同社7月21日電】俄羅斯媒體日前報道稱，該國的擊劍國奧隊主教練馬梅多夫批評東京奧運會的奧運村房間過於狹小，稱“猶如中世紀”。奧組委秘書長武藤敏郎20日在記者會上表示將聽取意見，稱“奧運村應當對於所有運動員及相關人員而言都很舒適”。 馬梅多夫指出，東京晴海奧運村的房間和浴室空間狹窄。他出於1988年漢城奧運以來目睹9屆奧運經歷感嘆稱：“這環境讓人無法想像是21世紀的日本，感到震驚。運動員很可憐。” 體操隊教練則向俄新社發言稱：“房間內僅有床和邊桌。”另一家媒體報道了男子網球選手卡倫･卡恰諾夫的頭快碰到浴室天花板的視頻，以及女網選手伊蓮娜･維斯尼娜吐露不滿稱“連肥皂都沒有”。 另一方面，俄羅斯奧委會（ROC）官員指出，“奧運村一貫簡樸，但必要物資齊全。平昌（冬奧會）亦是如此。”拳擊男隊主教練法爾胡特季諾夫表示，“對包括餐飲在內的奧運村一切都很滿意。”（完）