美國第一夫人期待率團參加東京奧運

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【共同社華盛頓7月21日電】美國總統拜登20日正式宣佈，夫人吉爾･拜登（70歲）將作為美國代表團團長出席23日的東京奧運會開幕式。白宮方面表示吉爾“十分期待”參加，這位行動派第一夫人即將展開首次單獨外訪。 吉爾是美國史上首位在公職之外還有兼職工作的第一夫人。作為擁有教育學博士學位的“拜登博士”，如今仍會站上講台。公務方面，她精力充沛地巡迴全美各州，每天到處宣傳新冠對策和疫苗的有效性。 為人積極、內心堅強並熱衷教育事業提升了吉爾的好感度。她還登上時尚雜誌《VOGUE》8月號的封面。吉爾接受採訪時表示：“希望使白宮成為國民感到舒服的地方，像自己家一樣。”雜誌還介紹她會平易地招呼那些敬畏其頭銜的人說“請叫我吉爾”。 據稱曾5次向吉爾求婚的拜登至今仍深愛著她。自總統競選活動以來，兩人一同登台時拜登自豪地介紹稱“我是吉爾的丈夫”已成定式。夫妻倆親密牽手登上總統專用直升機“海軍一號”的場景讓人感到經久不變的愛情。 吉爾在政府內扮演的角色不僅是第一夫人，美媒認為她“還是關鍵人物和政策提議者”。吉爾幹勁十足地表示“想做的事有許多”。（完）